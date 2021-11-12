Во Флориде скончалась 16-летняя самка дельфина Винтер, у которой был протез вместо хвоста. О ней есть фильм

В США, в штате Флорида умерла 16-летняя самка дельфина Винтер, у которой был имплант вместо хвоста. В 2011 году она стала звездой фильма «История дельфина».
Об этом сообщает Daily Mail.
В начале ноября у Винтер выявили кишечную непроходимость. Она умерла 11 ноября в морском аквариуме города Клируотер, где эксперты по уходу за животными делали ей процедуры для улучшения состояния. Ветеринар рассказал, что аквариум сотрудничал со специалистами и экспертами по морским млекопитающим со всей страны, но дельфин уже находился в критическом состоянии. Из-за смерти Винтер аквариум закрыли для посетителей 12 ноября.
У Винтер раньше уже были проблемы с кишечником (это не редкость среди дельфинов), но на этот раз проблема была серьезной, лечение не давало результатов.
В 2005 году двухмесячную Винтер нашли у берегов Флориды. Она попала в крабовую ловушку браконьеров, что привело к потере хвоста. Винтер выходили, и она стала жить в морском аквариуме и ветеринарном госпитале Clearwater Marine Aquarium. Она получила искусственный пластмассовый хвост, который позволил ей плавать.
В 2011 году на экраны вышла лента «История дельфина», она рассказывает о выздоровлении Винтер и о беспрецедентных и длительных усилиях по созданию для нее протеза хвоста. Спустя три года выпустили продолжение фильма. Там, кроме Винтер, был и Хоуп — еще один спасенный дельфин.
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