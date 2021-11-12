У Instagram можна поставити статус — функція наразі доступна не усім

Користувачі соцмережі Instagram мають можливість поставити статус. Туди можна на 24 години вставити будь-який напис чи емодзі.

Статус також можна вибрати з чотирьох наявних варіантів — «радію», «зайнятий(а)», «святкую» та «працюю».

Якщо функція не зʼявилася, необхідно зайти у вкладку з особистими повідомленнями, тоді зʼявляється діалогове вікно, де можна встановити статус. Для тексту є обмеження — 32 символи.

Деякі користувачі з пристроями з операційною системою Android поскаржилися на некоректну роботу статусу, у них замість емодзі відображаються випадкові символи, а інші — зовсім не змогли встановити статус, у них просто не зʼявилася така функція.