Оксфордський університет розпочав випробування нової вакцини від вірусу Ебола

Оксфордський університет у Великій Британії почав випробування нової вакцини від вірусу Ебола.
Про це пише BBC.
Вакцину розробили для боротьби із заїрським і суданським типами вірусу Ебола, які є причиною майже всіх спалахів, викликаної вірусом лихоманки.
Нова вакцина заснована на ослабленій версії вірусу, який був генетично модифікований, тому його реплікація в організмі людей неможлива. Цей метод успішно застосовувався для розробки вакцини Oxford/AstraZeneca від коронавірусу.
На першому етапі випробувань 26 людей віком від 18 до 55 років отримають одну дозу вакцини та перебуватимуть під наглядом протягом шести місяців,. Результати очікуються у другому кварталі 2022 року.
Науці відомі чотири види вірусу Ебола, що викликає лихоманку в людей. З них заїрський варіант є найнебезпечнішим — без лікування він призводить до смерті в 70—90% випадків.
- Минулого року в серпні в Кот-дʼІвуарі зареєстрували випадок лихоманки Ебола — перший випадок смертельної хвороби у країні з 1994 року.
- Найбільший спалах вірусу Ебола за кількістю інфікованих стався у 2014—2016 роках у Західній Африці. Кількість жертв перевищила 11 тисяч людей.
- Перший випадок зараження людини вірусом Ебола зареєстрували на території сучасної ДР Конго в 1976 році. Смертність під час перших спалахів сягала 90%. Завдяки появі вакцини цей показник зараз скоротився майже до 40%.