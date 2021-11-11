Прокуратура повідомила про підозру 8 експрацівникам СБУ зі складу російського хакерського угрупування Armagedon

Офіс генерального прокурора заочно повідомив про підозру в держзраді (ч. 1 ст. 111 КК) восьми колишнім співробітникам Служби безпеки України, які допомогли створити російське хакерське угруповання Armagedon і працювали в його складі.

Про це повідомляє пресслужба ОДП.

Вказано, що колишні співробітники СБУ нині є офіцерами Російської Федеральної служби безпеки. За даними слідства, ФСБ, а саме — московський 18-й центр інформаційної безпеки, вважається куратором Armagedon.

Зазначені підозрювані були співробітниками головного управління СБУ у Криму та займалися інформаційною безпекою. Після переходу на бік російських окупантів вони почали проводити розвідувально-підривну роботу проти України в кіберсфері. Встановлено, що вони наймали хакерів для кібератак на держоргани та телекомунікаційні мережі, а також викрадали персональні дані українських правоохоронців і військових.