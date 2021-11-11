Прокуратура сообщила о подозрении 8 экс-сотрудникам СБУ из состава российской хакерской группировки Armagedon

Офис генерального прокурора заочно сообщил о подозрении в госизмене (ч. 1 ст. 111 УК) восьми бывшим сотрудникам Службы безопасности Украины, которые помогали создать российскую хакерскую группировку Armagedon и работали в ее составе.

Об этом сообщает пресс-служба ОГП.

Указано, что бывшие сотрудники СБУ сейчас являются офицерами российской Федеральной службы безопасности. По данным следствия, ФСБ, а именно — московский 18-й центр информационной безопасности, считается куратором Armagedon.

Указанные подозреваемые были сотрудниками главного управления СБУ в Крыму и занимались информационной безопасностью. После перехода на сторону российских оккупантов они начали вести разведывательно-подрывную работу против Украины в киберсфере. Установлено, что они нанимали хакеров для кибератак на госорганы и телекоммуникационные сети, а также похищали персональные данные украинских правоохранителей и военных.