У Латвії заборонили публічне використання георгіївської стрічки

Сейм Латвії у третьому, остаточному читанні затвердив заборону на публічне використання георгіївських стрічок.

Про це повідомляє Delfi.

Поправки до чинного закону про безпеку громадських заходів, закону про мітинги та закону про заборону символів тоталітарних режимів забороняють використання цих стрічок під час розважальних та святкових заходів, зборів, маршів та пікетів. Заборона не стосується використання стрічок в освітніх чи мистецьких цілях.

Тепер георгіївська стрічка стала в один ряд із символікою СРСР та нацистської Німеччини.