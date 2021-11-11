В Латвии запретили публичное использование георгиевской ленты

Сейм Латвии в третьем, окончательном чтении утвердил запрет на публичное использование георгиевских лент.

Об этом сообщает Delfi.

Поправки к действующему закону о безопасности общественных мероприятий, закону о митингах и закону о запрете символов тоталитарных режимов запрещают использование этих лент во время развлекательных и праздничных мероприятий, собраний, шествий и пикетов. Запрет не касается использования лент в образовательных или художественных целях.

Теперь георгиевская лента стала в один ряд с символикой СССР и нацистской Германии.