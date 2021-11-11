Twitter припинив обрізати превʼю зображень у веб-версії, після звинувачень у расовій упередженості

Соцмережа Twitter припинила автоматично обрізати превʼю зображень у веб-версії. Тепер, як і в мобільній версії, користувачам не потрібно натискати на фото, щоб побачити його повністю.

Розробники соцмережі повідомляють, що відтепер усі формати зображень, у тому числі портретний, відображатимуться у стрічці повністю. Алгоритм «різати» фото не буде.

Блог Engadget однак вказує, що зображення будуть урізатись до співвідношення 16:9, якщо до фото прикріпити посилання.

The Verge пише, що зміни ввели після скарг користувачів на упередженість алгоритмів, які «різали» зображення на превʼю з темношкірими людьми, віддаючи перевагу білим людям.