У світі 84 мільйони людей вимушено стали біженцями — звіт ООН

За даними Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, наразі кількість людей, які вимушені були покинути свій дім, перевищила 84 мільйони.

Ще наприкінці 2020 року число таких людей у світі становило близько 82,4 мільйона, але внаслідок кліматичних змін і ситуації в Афганістані та Сирії ця статистика помітно змінилася.

Так, приблизно 51 мільйон людей є внутрішньо переміщеними особами, більшість з них — представники Конго й Ефіопії. Також зазначається, що насильство в Мʼянмі та Афганістані теж змусило людей залишити свої домівки в період з січня до червня 2021 року.