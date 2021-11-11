В мире 84 млн человек вынужденно стали беженцами — отчет ООН

По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, количество людей, которые вынуждены были покинуть свой дом, превысило 84 миллиона.
Еще в конце 2020 года число таких людей в мире составило около 82,4 миллиона, но в силу климатических изменений и ситуации в Афганистане и Сирии эта статистика заметно изменилась.
Так, около 51 миллиона человек являются внутренне перемещенными лицами, большинство из которых представители Конго и Эфиопии. Кроме того, отмечается, что насилие в Мьянме и Афганистане также заставило людей покинуть свои дома в период с января по июнь 2021 года.
В целом больше всего беженцев за последний год прибыли из пяти стран: Центральноафриканской Республики (71 800), Южного Судана (61 700), Сирии (38 800), Афганистана (25 200) и Нигерии (20 300).
Остальные люди — более 12 миллионов — это те, чьи просьбы о предоставлении убежища еще рассматриваются, а также люди не имеющие гражданства.
В ООН отметили, что за этот год 126,7 тысяч беженцев смогли вернуться домой.
- В Сирии с 2011 года продолжается гражданская война. Она началась как локальное гражданское противостояние, которое постепенно переросло в восстание против режима Башара Асада. Со временем в нее втянулись не только основные государства региона, но и международные организации, военно-политические группировки и мировые державы.
- Основные участники конфликта — регулярные воинские формирования, выступающие на стороне президента Башара Асада, формирования «умеренной» сирийской оппозиции, курдские регионалисты, а также различные террористические группировки.