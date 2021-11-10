Франція повернула Беніну 26 культурних артефактів, вивезених колоніальними військами 130 років тому

Франція повернула Беніну (Західна Африка) 26 цінностей та культурних артефактів, які колоніальні війська вивезли в 1891 році.
Про це повідомляє Le Monde.
Щоб забрати національні цінності, у Париж прилетіли президент Беніну Патріс Талон і міністр культури Мішель Абімболя. Повертав артефакти президент Франції Емманюель Макрон на урочистій церемонії. Він назвав це історичним моментом справедливості.
Беніну повернули деревʼяні статуї, священні вівтарі та трон короля Дагомеї. Зустрічали коштовності в аеропорту міста Котон сотні людей.
Два місяці артефакти пробудуть у спецсховищах для акліматизації, після чого їх виставлять у музеї.
- Колоніальні війська Франції, Великої Британії, Німеччини та інших держав забрали до 90% культурних артефактів Африки. Багато з них перебувають у музеях Європи, а деякі у США. Понад десятка африканських країн намагаються повернути свої артефакти та вимагають визнати геноциди.
- У травні цього року Німеччина офіційно визнала провину в геноциді двох народів Намібії. ФРН виплатить €1,1 мільярда.