Мер Чернігова Владислав Атрошенко назвав «фігнею» шлях України до НАТО. Альянс він вважає неефективним

Мер Чернігова Владислав Атрошенко на засіданні міськради назвав «фігнею» прагнення України вступити до НАТО, яке закріплене в Конституції, а сам Альянс назвав неефективною структурою.

«Сьогодні ми говоримо про НАТО, що нам потрібно вступати до НАТО. Та фігня це все! Це абсолютно неефективно і неодноразово свідчило, що там якийсь, умовно кажучи, клуб. Кого він захистив останнім часом? На кого нападала чи Америка, чи Росія... Кого захистило НАТО? Нікого!» — сказав Атрошенко.

Як приклад неефективності він навів реакцію НАТО на окупацію Криму — «нічого не зробило», а також військові операції НАТО під час громадянської війни в Югославії у 1990-х роках, зокрема бомбардування.