Голова МЗС Білорусі назвав окупований Крим російською територією. Українська сторона відповіла

Міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей заявив, що Мінськ вважає окупований Крим територією Росії. При цьому він сказав, що позиція Білорусі щодо Криму «залишається такою, якою була».

Про це він сказав в інтервʼю «РИА Новости». Цей фрагмент інтервʼю опубліковано і в офіційному Twitter МЗС Білорусі.

«Позиція Білорусі щодо Криму залишається такою, якою була. Ми розуміємо насправді, що Крим є зараз російською територією. Давайте виходити з цього», — сказав Макей.

За його словами, тема Криму піднімалася на засіданні так званої Вищої держради Союзної держави за участю Олександра Лукашенка та Володимира Путіна, яке пройшло 4 листопада. Тоді Путін брав у ньому участь, перебуваючи у Севастополі, а Лукашенко скаржився, що його не запросили до Криму, хоча Путін йому це обіцяв особисто.

«Я просто хочу на закінчення членам Вищої держради поскаржитися. Україна закрила для Білорусі небо, і ми ніяк не можемо потрапити через Україну до Криму. А там у нас і власність, і є інші проблеми... І ось Володимир Володимирович мені все обіцяв-обіцяв, що із собою візьме до Криму, покаже новинки, що нового зроблено. А зроблено чимало. Дорогою провезе до Криму. Але сьогодні один поїхав і мене із собою не запросив. Тому я ось із такою скаргою перед членами Вищої держради виступаю», — скаржився Лукашенко.

Як передає LB.ua, речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко прокоментував висловлювання Макея.

«Виходимо з того, що офіційно, як і раніше, Білорусь підтримує суверенітет і територіальну цілісність нашої держави», — сказав він, підкресливши, що кроки Мінська всупереч нормам міжнародного права для де-юре визнання окупованого Криму російським можуть призвести до непоправних наслідків для Білорусі.