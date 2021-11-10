В Україні закінчується пільгове розмитнення «євроблях» — з 11 листопада поліція зможе штрафувати водіїв

В Україні 10 листопада завершується 180-денний період пільгового розмитнення автомобілів на іноземних номерах («євроблях»), ввезених до країни до 31 грудня 2020 року.
Йдется про б/в авто, випущені не менше пʼяти років тому, та які станом на 31 грудня минулого року перебували у митному режимі тимчасового ввезення чи транзиту.
Голова комітету з питань фінансової, податкової та митної політики Верховної Ради Данило Гетьманцев заявив, що більше жодних відстрочок чи пільгових періодів не буде. Пільги, однак, діють для учасників бойових дій — до 8 лютого 2022 року.
З 11 листопада поліція зможе штрафувати на дорогах України водіїв «євроблях». Штраф від поліції загрожує у розмірі 8 500 гривень, але правоохоронці передаватимуть дані про авто до Держмитслужби, а та, у свою чергу, стягуватиме штраф за перевищення термінів ввезення автомобіля. Власникам «євроблях» після штрафу доведеться вивезти авто за кордон чи розмитнити.
- Під час пільгового періоду, який тривав з 15 червня, власники легкових та вантажних автомобілів масою до 3,5 тонни з європейською реєстрацією могли розмитнити їх за $1—3 тисячі залежно від віку авто та обʼєму двигуна.
- За даними Держмитслужби, на 1 листопада розмитнено 66 тисяч «євроблях», що принесло до держбюджету 2,3 млрд гривень. Гетьманцев пише, що на 9 листопада розмитнено 83 тисячі автомобілів та отримано 2,9 млрд гривень.