В Украине заканчивается льготная растаможка «евроблях» — с 11 ноября полиция сможет штрафовать водителей

В Украине 10 ноября завершается 180-дневный период льготного растаможивания автомобилей на иностранных номерах («евроблях»), ввезенных в страну до 31 декабря 2020 года.

Речь о б/у авто, выпущенных не менее пяти лет назад, и которые по состоянию на 31 декабря прошлого года находились в таможенном режиме временного ввоза или транзита.

Глава комитета по вопросам финансовой, налоговой и таможенной политики Верховной Рады Даниил Гетманцев заявил, что больше никаких отсрочек или льготных периодов не будет. Льготы однако действуют для участников боевых действий — до 8 февраля 2022 года

С 11 ноября полиция сможет штрафовать на дорогах Украины водителей на «евробляхах». Штраф от полиции грозит в размере 8 500 гривен, но правоохранители будут передавать данные об авто в Гостаможслужбу, а та в свою очередь будет взимать штраф за превышение сроков ввоза автомобиля. Владельцам «евроблях» после штрафа придется вывезти авто за границу или растаможить.