Кабмін затвердив перелік небезпечних порід собак

Кабінет міністрів затвердив список небезпечних порід собак. Їхні власники повинні будуть дотримуватися особливих вимог під час їхнього вигулу, а також у разі укусів чи пошкодження майна.

Відповідне рішення ухвалили на засіданні уряду 10 листопада.

До переліку потрапили такі породи як бульдог, бультер’єр, вівчарка, доберман, мастиф, ротвейлер, метис та інші.

Цей перелік передбачений новими змінами до законодавства, який передбачає посилення охорони тварин, а також підвищення штрафів для їхніх власників. Зокрема, власники небезпечних порід собак будуть змушені платити штрафи за вигул їх без намордників.