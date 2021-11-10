Кабмин утвердил список опасных пород собак

Кабинет министров утвердил список опасных пород собак. Их владельцы должны будут соблюдать особые требования во время их выгула, а также в случае укусов или повреждения имущества.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства 10 ноября.

В список попали такие породы как бульдог, бультерьер, овчарка, доберман, мастиф, ротвейлер и другие, а также метисы этих пород.

Данный список предусмотрен новыми изменениями в законодательстве, предусматривающими усиление охраны животных, а также повышение штрафов для их владельцев. В частности, владельцы опасных пород собак будут вынуждены платить штрафы за их выгул без намордников.