В Украине ужесточили штрафы за выгул собак без намордников и запретили передвижные цирки

В Украине вступил в силу закон об усилении охраны животного и растительного мира. В частности, теперь запрещена деятельность передвижных цирков, зоопарков и выставок с животными.

Об этом идет речь на сайте парламента.

В то же время была значительно усилена и ответственность владельцев домашних животных, особенно собак. Закон предусматривает, что за выгул собак без намордников (согласно перечню опасных пород) или не в отведенных для этого местах и за неуборку экскрементов за собаками правоохранители могут вынести предупреждение или выписать штраф в размере 170—340 гривен. Для должностных лиц — штраф 340—850 гривен.

Если нарушение происходит повторно в течение года, то штраф увеличивается до 340—510 гривен, а для должностных лиц — 510—1 020 гривен.

Если же из-за нарушения был причинен вред другому человеку или его имуществу, штраф составит 1 700—3 400 гривен с конфискацией животного. Для должностных лиц — 3 400—5 100 гривен с конфискацией животного.

Отдельно устанавливаются штрафы и даже административный арест за жестокое обращение с животными.

Список опасных пород собак должен утвердить Кабмин, но это до сих пор не сделано. Среди документов правительства по этому поводу существует только постановление от 2002 года. В нем есть перечень «пород, ответственность владельцев которых подлежит обязательному страхованию за ущерб, который может быть причинен третьим лицам». В этом списке более 80 различных пород, в том числе овчарки, бульдоги, бультерьеры, доберманы, лабрадоры, мастифы, ротвейлеры, сенбернары, терьеры, хаски.