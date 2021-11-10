Кабмін звільнив главу ДСНС України Миколу Чечоткіна

Кабінет міністрів України звільнив Миколу Чечоткіна з посади голови Державної служби з надзвичайних ситуацій. Він перебував на цій посаді з травня 2015 року.
Про це повідомив представник Кабміну у Верховній раді Тарас Мельничук.
Натомість тимчасово обоʼязки глави ДСНС виконуватиме Сергій Крук, який до цього очолював службу у Рівненській області.
Він у 1999 році закінчив Харківський інститут пожежної безпеки МВС України, а в 2008-у Київський національний університет внутрішніх справ.
Крук має науковий ступінь — доктор наук з державного управління.
З жовтня 2014 року працював на посаді начальника Головного управління ДСНС України у Рівненській області.