Кабмин уволил главу ГСЧС Украины Николая Чечоткина

Кабинет министров Украины уволил Николая Чечоткина с должности главы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Он занимал этот пост с мая 2015 года.

Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук.

Вместо этого временно обязанности главы ГСЧС будет выполнять Сергей Крук, который до этого возглавлял службу в Ровенской области.