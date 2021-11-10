У США на аукціоні продали компʼютер Apple-1, який Стів Джобс та Стів Возняк зібрали у гаражі

У США на аукціонні за $400 тисяч продали компʼютер Apple-1, який зібрали співзасновники компанії Стів Возняк та Стів Джобс у 1976 році у гаражі.

Про це повідомляє BBC.

Компʼютер Apple-1 у деревʼяному корпусі з акації коа все ще функціонує і є одним з 200 виготовлених та проданих у вигляді наборів. З компʼютером у комплекті йдуть посібники користувача та програмне забезпечення Apple на двох касетах. Цей Apple-1 мав лише двох власників: професора коледжу та його студента, якому він продав компʼютер за $650.Апарат отримав назву «Apple-1 коледжу Чаффі» як раз тому що його першим власником був професор з цього коледжу.

Представники аукціону назвали компʼютер «Святою Ґраалю» для колекціонерів вінтажної електроніки та компʼютерної техніки.