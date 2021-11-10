В США на аукционе продали компьютер Apple-1, который Стив Джобс и Стив Возняк собрали в гараже

В США на аукционе за $400 тысяч продали компьютер Apple-1, который собрали основатели компании Стив Возняк и Стив Джобс в 1976 году в гараже.

Об этом сообщает BBC.

Компьютер Apple-1 в деревянном корпусе из акации коа все еще функционирует и является одним из 200 изготовленных и проданных в виде наборов. С компьютером в комплекте идут руководство пользователя и программное обеспечение Apple на двух кассетах. Этот Apple-1 имел только двух владельцев: профессора колледжа и его студента, которому он продал компьютер за $650. Аппарат получил название «Apple-1 колледжа Чаффи» как раз потому, что его первым владельцем был профессор из этого колледжа.

Представители аукциона назвали компьютер «Святым Граалем» для коллекционеров винтажной электроники и компьютерной техники.