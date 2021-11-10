Павло Рябікін пояснив, чим займається у Міністерстві стратегічної промисловості, яке депутати називають «валізою без ручки»

Колишній глава Державної митної служби, а зараз новопризначений міністр з питань стратегічних галузей промисловості Павло Рябікін в інтервʼю «Бабелю» відповів, чому його відомство депутати між собою називають «валізою без ручки» та які питання він зараз у ньому вирішує.

Що стосується «валізи без ручки», то Рябікін зазначив, що створити міністерство з нуля — складна робота, однак воно почало працювати.

«Воно визначає та реалізує політику у сфері оборони, оборонної промисловості та оборонного замовлення. Щодо документації, підготовленої міністерством і яка вийшла на різні рівні затвердження, напевно, зроблено чимало. Але щоб це працювало, потрібно ухвалити нормативну базу, яка дозволить імплементувати політику в життя. До цього етапу міністерство ще не дійшло. Очевидно, рік — це період, який чомусь виявився недостатнім для розробки цієї документації. Перше завдання — довести розпочате до кінця», — пояснив Рябікін.

Зараз же міністр вирішує інфраструктурні питання: «недоукомплектовано близько 40% штату, але є проблема — та будівля, в якій знаходиться міністерство, не дозволяє розмістити всіх, тобто людей не приймають на роботу, бо їх немає де садити».

Що стосується заборгованості із зарплат перед оборонними підприємствами, то, за словами Рябікіна, вирішити це питання може допомогти корпоратизація «Укроборонпрому»: якщо реалізувати відповідний закон, можна розраховувати на додаткові джерела прибутку.