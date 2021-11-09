Airbnb оновився — зʼявилася перевірка швидкості WiFi, захист на $1 млн та ряд покращень

Презентація пройшла на сайті Airbnb, а виконавчий директор Брайан Ческі у своєму Twitter коротко виклав суть нововведень.

Онлайн-майданчик короткострокової оренди житла по всьому світу Airbnb оновила інтерфейс, функціонал і додав низку нових покращень напередодні зимових канікул.

Airbnb запустила автоматичний переклад 60 мовами опису та відгуків на житло, прибравши кнопку «Натисніть, щоб перекласти». Поліпшено перевірку фотографій на відповідність умовам житла, зʼявилася перевірка швидкості WiFi у домоволодіннях, а пошук став ще більш гнучким – можна бронювати на 12 місяців уперед.

Крім цього додано чотири нові категорії житла — поза зоною доступу, поряд із гірськолижними схилами, люкс та незвичайні будинки.

Також покращено вкладку «Поїздки». Тепер на ній вся необхідна інформація, таймер зворотного відліку для бронювання, персональні пропозиції та інші розділи.