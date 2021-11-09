Airbnb обновился — появилась проверка скорости WiFi, защита на $1 млн и ряд улучшений

Презентация прошла на сайте Airbnb, а исполнительный директор Брайан Чески в своем Twitter кратко изложил суть нововведений.

Онлайн-площадка краткосрочной аренды жилья по всему миру Airbnb обновила интерфейс, функционал и добавила ряд новых улучшений в преддверии зимних каникул.

Airbnb запустила автоматический перевод на 60 языков описания и отзывов на жилье, убрав кнопку «Нажмите, чтобы перевести». Улучшена проверка фотографий на соответствие условиям жилья, появилась проверка скорости WiFi в домовладениях, а поиск стал еще более гибким — можно бронировать на 12 месяцев вперед.

Кроме этого добавлены четыре новые категории домов — вне зоны доступа, рядом с горнолыжными склонами, люкс и необычные дома.

Также улучшена владыка «Поездки». Теперь на ней вся необходимая информация, таймер обратного отсчета для бронирования, персональные предложения и другие разделы.