У Новій Зеландії відбувся масштабний протест антивакцинаторів та противників локдауну. Люди несли прапори Трампа

У столиці Нової Зеландії Веллінгтоні пройшов найбільший протест проти обовʼязкової вакцинації від коронавірусу і введеного урядом локдауну. Протест зібрав тисячі людей, серед яких було чимало представників антивакцинаторського руху та фанів колишнього президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляють Reuters і Stuff.

Протест призвів до безпрецедентного посилення охорони парламенту, хоча марш був переважно мирним. Люди вигукували гасла, несли в руках старі та нові прапори країни, а також прапори Дональда Трампа. Частина колони вигукувала гасла про «продажні ЗМІ» та нібито поширення ними фейків про вірус.

На околицях столиці сталося кілька сутичок із поліцією, яка не пускала колони людей з інших міст, які бажали приєднатися до ходи біля парламенту.

Пізніше в поліції заявили, що у марші брали участь понад 3 тисячі осіб і в майбутньому правоохоронці вживуть заходів для дотримання карантину.

Премʼєр-міністр Нової Зеландії Джасінда Ардерн заявила, що для більшості новозеландців цей протест не характерний. За її словами, більшість громадян підтримують обмежувальні заходи і їх знімуть лише після повної вакцинації 90% населення.