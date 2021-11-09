У Сінгапурі невакцинованих від коронавірусу пацієнтів із COVID-19 припинять лікувати коштом держави

У Сінгапурі невакцинованих від коронавірусу пацієнтів із COVID-19 більше не будуть лікувати коштом держави.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я країни.

«З 8 грудня 2021 року ми почнемо стягувати плату з пацієнтів із COVID-19, які не були вакциновані за власним бажанням», — йдеться у повідомленні.

Водночас у МОЗ запевнили, що перебування у лікарнях для тих, хто має протипоказання до вакцинації, а також дітей до 12 років, оплачуватиме держава.