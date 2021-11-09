В Сингапуре невакцинированных от коронавируса пациентов с COVID-19 перестанут лечить за деньги государства

В Сингапуре невакцинированных от коронавируса пациентов с COVID-19 больше не будут лечить на средства государства.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения страны.

«С 8 декабря 2021 года мы начнем взимать плату с пациентов с COVID-19, которые не были вакцинированы по собственному желанию», — говорится в сообщении.

В то же время в Минздраве заверили, что пребывание в больницах для тех, кто имеет противопоказания к вакцинации, а также детей до 12 лет, будет оплачивать государство.