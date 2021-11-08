Материнська компанія Google стала третьою, чия вартість сягнула $2 трильйонів

Корпорація Alphabet Inc, якій належить Google, стала третьою у світі, чия вартість сягнула позначки у $2 трильйони.

Про це пише Bloomberg.

Акції компанії досягли рекордного зростання у понеділок. На зростання акцій Alphabet Inc. вплинули відновлення надходжень від реклами й зростання хмарного бізнесу. Це дозволило зрости й капіталізації Alphabet, яка перетнула межу у $2 трлн. Нині є лише дві компанії, які сягнули цієї межі, — Apple та Microsoft.

Позначку в $1 трлн Google перетнула в січні минулого року. Після сьогоднішнього зростання акцій на 1,2% їхня вартість становила понад $3 тисячі.