На аукціоні продали сукню, у якій Емі Вайнгауз була під час останнього концерту

У Лос-Анджелесі на аукціоні Julienʼs Auctions продали сукню, яку носила британська співачка Емі Вайнгауз під час свого останнього виступу, — за $243 тисячі, у 16 ​​разів більше за початкову оцінку.

Про це повідомляє BBC.

Мінісукню вона вдягла на концерт у Белграді у червні 2011 року, за місяць до смерті. Зазначимо, що під час цього виступу Емі вийшла на сцену пʼяною. Очевидці розповідали, що вона не спромоглася згадати назви міста, в якому виступає, вітаючи то Стамбул, то Нью-Йорк. Співачка спотикалася, розмовляла з музикантами, намагалася співати, але забувала слова. У результаті 20 тисяч розгніваних фанатів освистали співачку, і вона покинула сцену. Сербські ЗМІ охарактеризували цей виступ як «катастрофу» та «найгірший концерт в історії Белграда». Ось відео з нього.