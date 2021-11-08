На аукционе продали платье, в котором Эми Уайнхаус была во время последнего концерта

В Лос-Анджелесе на аукционе Julienʼs Auctions продали платье, которое носила британская певица Эми Уайнхаус во время своего последнего выступления, — за $243 тысячи, в 16 раз больше начальной оценки.

Об этом сообщает BBC.

Мини-платье она надела на концерт в Белграде в июне 2011 года, за месяц до смерти. Отметим, что во время этого выступления Эми вышла на сцену пьяной. Очевидцы рассказывали, что она не смогла вспомнить название города, в котором находилась, приветствуя то Стамбул, то Нью-Йорк. Певица спотыкалась, разговаривала с музыкантами, старалась петь, но забывала слова. В результате 20 тысяч разгневанных фанатов освистали певицу, и она покинула сцену. Сербские СМИ охарактеризовали это выступление как «катастрофу» и «худший концерт в истории Белграда». Вот видео с него.