«Проводимо внутрішнє розслідування». У BlaBlaCar вибачились за рекламу з картою України без Криму

Онлайн-сервіс пошуку автомобільних попутників BlaBlaCar вибачився за рекламу з картою України без окупованого Росією Криму.
Українська філія сервісу пояснила свою позицію у коментарях під останнім постом у Facebook, куди прийшли користувачі з питаннями.
«Ця реклама повністю суперечить позиції компанії, і це прикра помилка з нашого боку. Зараз ми оперативно проводимо внутрішнє розслідування та зʼясовуємо, як так сталося. Просимо вибачення у всіх, чиї почуття зачепила рекламна кампанія. BlaBlaCar повністю підтримує суверенітет України та не надає послуги в Криму», — сказано у заяві.
Що сталося?
Сьогодні, 7 листопада, представник Фонду ООН у галузі народонаселення Олександр Остапа опублікував скріншот реклами BlaBlaCar із картою України без Криму. За його словами, реклама зʼявлялася у пошуковій системі Google.
- Наприкінці вересня український телеканал «Дом» отримав попередження від Національної ради з питань телебачення та радіомовлення за показ в ефірі карти, де Крим позначений як територія Росії.
- До цього за карту України без Криму довелося вибачитись британській службі BBC.