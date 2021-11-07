«Проводим внутреннее расследование». В BlaBlaCar извинились за рекламу с картой Украины без Крыма

Онлайн-сервис поиска автомобильных попутчиков BlaBlaCar извинился за рекламу с картой Украины без оккупированного Россией Крыма.
Украинский филиал сервиса объяснил свою позицию в комментариях под последним постом в Facebook, куда пришли пользователи с вопросами.
«Эта реклама полностью противоречит позиции компании, и это досадная ошибка с нашей стороны. Сейчас мы оперативно проводим внутреннее расследование и выясняем, как это произошло. Просим прощения у всех, чьи чувства затронула рекламная кампания. BlaBlaCar полностью поддерживает суверенитет Украины и не оказывает услуги в Крыму», — сказано в заявлении.
Что произошло?
Сегодня, 7 ноября, представитель Фонда ООН в области народонаселения Александр Остапа опубликовал скриншот рекламы BlaBlaCar с картой Украины без Крыма. По его словам, реклама появлялась в поисковике Google.
- В конце сентября украинский телеканал «Дом» получил предупреждение от Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания за показ в эфире карты, на которой Крым обозначен как территория России.
- До этого за карту Украины без Крыма пришлось извинятся британской службе BBC.