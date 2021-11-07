Група українських туристів не може залишити Туреччину через загибель учасника походу. Консульство поки надає консультації

У Туреччині застрягла група українських туристів через ймовірне самогубство одного з учасників групи.

Туристка Ірина Громико розповіла у Facebook, що група із Рівного, Києва та Запоріжжя прибула до Туреччини 15 жовтня для походу Лікійською стежкою. 17 жовтня один із українців вчинив суїцид при свідку (не був членом групи), після чого справою зайнялася поліція, а суд заборонив сімом українцям залишити країну до завершення судово-медичної експертизи.

Тіло померлого повернули на батьківщину і поховали 22 жовтня. Турецька поліція обіцяла завершити слідство кілька разів, але врешті-решт воно затягнулося на неясні терміни. В українців закінчуються гроші, а вдома в Україні виникла загроза втрати робочих місць.

За словами Громико, консульство України в Анталії відповіло туристам, що в цьому випадку допомога не передбачена законодавством і вони не можуть впливати на правоохоронців.

Як передає УНН, речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко повідомив, що туристам надають консультації.

«Консули взаємодіють із турецькими правоохоронцями, які ведуть розслідування. Вони також підтримують регулярний звʼязок із родичами загиблого та туристами [...]. Українське консульство звернулося до турецької сторони для проведення швидкого та неупередженого розслідування цієї справи, а також надає консультації нашим громадянам у контексті подальших кроків», — розповів Ніколенко.