Группа украинских туристов не может покинуть Турцию из-за гибели участника похода. Консульство пока предоставляет консультации

В Турции застряла группа украинских туристов из-за вероятного самоубийства одного из участников группы.

Туристка Ирина Громыко рассказала в Facebook, что группа из Ровно, Киева и Запорожья прибыла в Турцию 15 октября для похода по Ликийской тропе. 17 октября один из украинцев совершил суицид при свидетеле (не был членом группы), после чего делом занялась полиция, а суд запретил семерым украинцам покинуть страну до завершения судебно-медицинской экспертизы.

Тело умершего вернули на родину и похоронили 22 октября. Турецкая полиция обещала завершить следствие несколько раз, но в итоге оно затянулось на неясные сроки. У украинцев заканчиваются деньги, а дома в Украине возникла угроза потери рабочих мест.

По словам Громыко, консульство Украины в Анталии ответило туристам, что в данном случае помощь не предусмотрена законодательством и они не могут влиять на правоохранителей.

Как передает УНН, спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко сообщил, что туристам предоставляют консультации.

«Консулы взаимодействуют с турецкими правоохранителями, которые ведут расследование. Они также поддерживают регулярную связь с родственниками погибшего и туристами [...]. Украинское консульство обратилось к турецкой стороне для проведения быстрого и беспристрастного расследования этого дела, а также предоставляет консультации нашим гражданам в контексте дальнейших шагов», — рассказал Николенко.