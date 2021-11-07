В Іраку безпілотник атакував резиденцію премʼєра. Військові назвали це терактом

Безпілотник із вибухівкою атакував резиденцію премʼєр-міністра Іраку Мустафи аль-Кадхімі в укріпленій «зеленій зоні» Багдаду.

Про це повідомляє Reuters.

Кілька співробітників охорони постраждали від вибуху, але сам премʼєр уцілів. Військові називають цю подію замахом, а дипломати повідомляють про звуки стрілянини, які лунали поруч.

«Цей очевидний терористичний акт, який ми рішуче засуджуємо, був направлений у серце іракської держави», — заявили у Держдепі США, запропонувавши допомогу.

Сам премʼєр Іраку у соціальних мережах написав, що з ним все добре, й закликав громадськість до спокою.

«Ракети віроломства не знеохочують тих, хто вірить. Стійкість і наполегливість наших героїчних сил безпеки не похитнеться, коли вони працюють над збереженням безпеки людей, досягненням справедливості та дотриманням закону», — заявив Мустафа аль-Кадхімі.