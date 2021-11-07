В Ираке беспилотник атаковал резиденцию премьера. Военные назвали это терактом

Беспилотник со взрывчаткой атаковал резиденцию премьер-министра Ирака Мустафы аль-Кадхими в укрепленной «зеленой зоне» Багдада.
Об этом сообщает Reuters.
Несколько сотрудников охраны пострадали от взрыва, но сам премьер уцелел. Военные называют это событие покушением, а дипломаты сообщают о звуках стрельбы, которые звучали рядом.
«Этот очевидный террористический акт, который мы решительно осуждаем, был направлен в сердце иракского государства», — заявили в Госдепе США, предложив помощь.
Сам премьер Ирака в социальных сетях написал, что с ним все хорошо, и призвал общественность к спокойствию.
«Ракеты вероломства не лишают решимости верующих. Устойчивость и настойчивость наших героических сил безопасности не пошатнется, когда они работают над сохранением безопасности людей, достижением справедливости и исполнением закона», — заявил Мустафа аль-Кадхими.
- Инцидент произошел на фоне протестов, продолжающихся в Багдаде после оглашения результатов всеобщих выборов. Руководят протестующими, по данным СМИ, хорошо вооруженные ополченцы, которых поддерживают утратившие власть элиты. Впрочем, лидеры протеста не взяли на себя ответственность за это покушение.