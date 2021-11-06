Помер екснардеп Юхим Звягільський

«Сьогодні не стало дуже близької мені людини. Юхим Леонідович Звягільський був для мене не просто клієнтом. Він був старшим другом. Він був людиною, яка завжди по-батьківському розмовляла зі мною до душі. Який завжди щиро цікавився, що відбувається в моєму житті. Якого було цікаво слухати годинами, тому що він прожив дуже насичене життя. Він був глибоким і мудрим. Він створив багато та багатьох», — написала вона.

Адвокат розповіла, що 5 днів тому дізналася, що Звягільський потрапив до реанімації, ситуація з його здоровʼям була критичною. «Але він боровся. І вже здавалося, що в нього все вийде. Але ні», — додала вона. За даними ЗМІ, Звягільський потрапив до реанімації через ускладнення від коронавірусу.

Звягільський — політичний та громадський діяч, єдиний народний депутат України, який обирався до перших восьми скликань Верховної Ради (1990–2019). З вересня 1993 до липня 1994 року виконував обовʼязки премʼєр-міністра України. Один зі співзасновників Партії регіонів.