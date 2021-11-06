Умер экс-нардеп Ефим Звягильский

«Сегодня не стало очень близкого мне человека. Ефим Леонидович Звягильский был для меня не просто клиентом. Он был старшим другом. Он был человеком, который всегда по-отечески говорил со мной по душам. Который всегда искренне интересовался, что происходит в моей в жизни. Которого было интересно слушать часами, так как он прожил очень насыщенную жизнь. Он был глубоким и мудрым. Он создал много и многих», — написала она.

Адвокат рассказала, что 5 дней назад узнала, что Звягильский попал в реанимацию и ситуация с его здоровьем была критической. «Но он сражался. И уже казалось, что у него все получится. Но нет», — добавила она. По данным СМИ, Звягильский попал в реанимацию из-за осложнений от коронавируса.

Звягильский — политический и общественный деятель, единственный народный депутат Украины, который избирался в первые восемь созывов Верховной Рады (1990—2019). С сентября 1993 по июль 1994 исполнял обязанности премьер-министра Украины. Один из соучредителей Партии регионов.