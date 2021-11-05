Ексначальнику податкової міліції часів Януковича скасували термін у 5 років увʼязнення

Київський апеляційний суд скасував тюремний вирок колишньому першому заступнику голови Податкової служби, начальнику податкової міліції Андрію Головачу, який обіймав цю посаду за часів Віктора Януковича.

Про це повідомляє «Слово і Діло» з посиланням на рішення суду від 18 жовтня.

Вирок Оболонського районного суду міста Києва від 28 грудня 2016 року, який дав Головачу 5 років вʼязниці з випробувальним терміном 1 рік, скасували, оскільки не було надано доказів його вини.

На думку суддів, визнання Головачем своєї провини не було добровільним — тоді ще головний військовий прокурор Анатолій Матіос під час розгляду справи міг тиснути на Головача. Також колегія суддів дійшла висновку, що перша інстанція не мала правових підстав затверджувати угоду про визнання провини між прокурором та обвинуваченим.

Крім цього, суд визнав тиском арешт майна родичів Головача. Матіос у 2016 році стверджував, що через рахунки Головача та його родичів пройшло близько 1,6 мільярда гривень.