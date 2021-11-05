Экс-начальнику налоговой милиции времен Януковича отменили срок в 5 лет заключения

Киевский апелляционный суд отменил тюремный приговор бывшему первому заместителю главы Налоговой службы, начальнику налоговой милиции Андрею Головачу, который занимал этот пост во времена Виктора Януковича.

Об этом сообщает «Слово и Діло» со ссылкой на решение суда от 18 октября.

Приговор Оболонского районного суда города Киева от 28 декабря 2016 года, который дал Головачу 5 лет тюрьмы с испытательным сроком 1 год, отменили, поскольку не было представлено доказательств его вины.

По мнению судей, признание Головачем своей вины не было добровольным, а тогда еще главный военный прокурор Анатолий Матиос во время рассмотрения дела мог давить на Головача. Также коллегия судей пришла к выводу, что первая инстанция не имела правовых оснований, чтобы утверждать соглашение о признании вины между прокурором и обвиняемым.

Кроме этого суд признал давлением арест имущества родственников Головача. Матиос в 2016 году утверждал, что через счета Головача и его родственников прошло около 1,6 миллиарда гривен.