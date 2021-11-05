Партія «Голос» звинуватила Офіс президента у блокуванні поїздки її депутатів до США

Партія «Голос» звинуватила Офіс президента у зриві поїздки делегації її депутатів до США.

Про це йдеться у заяві партії.

«Голос» стверджує, що сьогодні, 5 листопада, делегація з пʼяти депутатів мала відбути з відрядженням до США на запрошення американської сторони, щоб провести низку зустрічей. Для цього партії потрібно було отримати офіційне відрядження, але його, як стверджують у політсилі, навмисне зірвали через «штучні бюрократичні перепони».

«Ми стверджуємо, що за блокуванням відрядження пʼяти народних депутатів «Голосу» стоять люди президента Зеленського та пряма вказівка Банкової [Офісу президента]. Наскільки нам відомо, це вже другий випадок, коли Офіс президента блокує офіційні поїздки народних депутатів до США. Ми вважаємо такі дії влади прямим переслідуванням опозиції», — йдеться у заяві.

Голова партії Кіра Рудик написала у Facebook, що політсила не отримала жодних пояснень про причини відмови у відрядженні.

«Ми проплачували поїздку самостійно, організовували свої зустрічі самостійно, єдине, що необхідно у таких випадках — це офіційне відрядження. Його нам не надали. Офіційно — без жодного пояснення. Неофіційно: «мало, що ви там наговорите», «опозиція більше не літає», «ми самі виберемо, кому і що розповідати», — написала вона.

За словами Рудик, через вищезгадане делегація поїхала до США як туристи.