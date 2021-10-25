«Слуги народу» у складі делегації не змогли полетіти у США. МЗС допомагало їм оформити дипвізу, а потім передумало

Міжнародний республіканський інститут та організація House Democracy Partnership запросили делегацію депутатів з міжфракційного обʼєднання «Чиста енергія — здорове навколишнє середовище» прилетіти до США з візитом. Там вони мали обговорити «Північний потік — 2», зелену енергетику та інші проблеми цього спрямування.

До обʼєднання входять 25 депутатів усіх фракцій парламенту, зокрема «Слуги народу». Співголовою міжфракційного обʼєднання є нардеп від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко.

Щоб вилетіти у США, депутати мали отримати дипломатичну ноту від Міністерства закордонних справ, але напередодні вильоту в МЗС передумали та скасували ноту. Причин такого рішення вони не пояснили. Відтак депутати не отримали візи А1, через що делегація не змогла вилетіти з України. Про це «Бабелю» стало відомо від трьох співрозмовників, які мали бути у складі згаданої делегації.

Зрештою у США полетіли тільки депутати Олексій Гончаренко, Володимир Кабаченко і позафракційний Гео Лерос. Усі вони мали візу В1/В2.

Загалом у делегацію входили депутати від «Слуги народу» Максим Пашковський, Анатолій Драбівський, Артем Кунаєв, а Юлія Клименко мала представляти фракцію «Голос». Троє членів делегації на умовах анонімності підтвердили «Бабелю», що МЗС анулювало ноту без пояснення причин. Поїздку фінансують самі депутати.

«Спершу МЗС зробило ноту підтримки, щоб прискорити процес отримання візи, але потім їм надійшла команда не пускати депутатів від« Слуги народу», і вони відкликали ноту», — сказав член делегації.