«Слуги народа» в составе делегации не смогли улететь в США. МИД помогал им оформить дипвизу, а потом передумал

Международный республиканский институт и организация House Democracy Partnership пригласили делегацию депутатов из межфракционного объединения «Чистая энергия — здоровая окружающая среда» прилететь в США с визитом. Там они должны были обсудить «Северный поток — 2», зеленую энергетику и другие проблемы этого направления.

В объединение входят 25 депутатов всех фракций парламента, включая «Слугу народа». Сопредседателем межфракционного объединения является нардеп от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко.

Чтобы вылететь в США, депутаты должны были получить дипломатическую ноту от Министерства иностранных дел, но накануне вылета в МИД передумали и отменили ноту. Причин такого решения они не объяснили. Поэтому депутаты не получили визы А1, из-за чего делегация не смогла вылететь из Украины. Об этом «Бабелю» стало известно от трех собеседников, которые должны были войти в состав делегации.

В итоге в США полетели только депутаты Алексей Гончаренко, Владимир Кабаченко и внефракционный Гео Лерос. Все они имели визу В1/В2.

Кроме них, в делегации должны были быть депутаты от «Слуги народа» Максим Пашковский, Анатолий Драбовский, Артем Кунаев, а Юлия Клименко должна была представлять факцию «Голос». Трое членов делегации на условиях анонимности подтвердили «Бабелю», что МИД аннулировал ноту без объяснения причин. Поездку финансируют сами депутаты.

«Сначала МИД сделал ноту поддержки, чтобы ускорить процесс получения визы, но затем им поступила команда не пускать депутатов от «Слуги народа», и они отозвали ноту», — сказал член делегации.