Третій поверх Верховної Ради відремонтують за 41,5 млн грн

Управління апарату Верховної Ради за результатами тендеру замовило ремонт кулуарів третього поверху парламенту за 41 523 532 гривні.

У системі держзакупівель Prozorro зазначено, що у тендері перемогло ТОВ «Діамант Груп», суперниками якого були лише дві компанії, які не знижували ціну під час аукціону. «Діамант Груп» перемогла з ціною всього на 0,1% нижче за очікувану.

Компанія розпочне реставраційні роботи 20 грудня 2021 року та має облаштувати пресцентр.

Як пишуть «Наші гроші», за ці кошти можна купити 10-кімнатний будинок в елітному котеджному містечку у Києві із землею на березі Дніпра із власним причалом, басейном, сауною, джакузі, домашнім кінотеатром і побутовою технікою.

У травні цього року управління апарату ВР замовило найдорожчий проєкт ремонту кулуарів під пресцентр за 1,3 мільйона гривень. У тендері перемогло ТОВ «Грін Маєток». Проєкт передбачає пресцентр на 50 місць, президію на пʼять мобільних робочих місць, дві мобільні трибуни, кімнату для роботи преси, інформаційні стійки, кабінет пресцентру, копі-центр та інше.