Третий этаж Верховной Рады отремонтируют за 41,50 млн грн

Управление аппарата Верховной Рады по результатам тендера заказало ремонт кулуаров третьего этажа парламента за 41 523 532 гривен.

В системе госзакупок Prozorro указано, что в тендере победило ООО «Брилиантс Груп», соперниками которого были всего две компании, не снижавшие цену во время аукциона. «Брилиантс Груп» победила с ценой всего на 0,1% ниже ожидаемой.

Компания начнет реставрационные работы 20 декабря 2021 года и должна обустроить пресс-центр.

Как пишут «Наші гроші», за эти деньги можно купить 10-комнатный дом в элитном коттеджном городке в Киеве с землей на берегу Днепра с собственным причалом, бассейном, сауной, джакузи, домашним кинотеатром и бытовой техникой.

В мае этого года управление аппарата ВР заказло самый дорогой проект ремонта кулуаров под пресс-центр за 1,3 миллиона грн. В тендере победило ООО «Грін Маєток». Проект предусматривает пресс-центр на 50 мест, президиум на пять мобильных рабочих мест, две мобильные трибуны, комнату для работы прессы, информационные стойки, кабинет пресс-центра, копи-центр и прочее.