На аукціон виставили царські прикраси, які вивезли з Росії під час революції 1917 року

Аукціонний дім Sothebyʼs виставив на торги російські царські коштовності, які вивезли контрабандою з країни під час жовтневої революції 1917 року. У колекції є прикраса з рідкісним кольоровим діамантом.

Про це повідомляє CNN.

Ідеться про колекцію княгині Марії Павлівни — тітки останнього російського імператора Миколи ІІ. Представники Sothebyʼs сказали, що вона мала «фантастичну» колекцію коштовностей. Зіркою торгів називають помаранчево-рожевий діамант у персні. Камінь вагою 25,62 карата оцінюють у $3,9—5,9 мільйона.