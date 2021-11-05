На аукцион выставили царские украшения, которые вывезли из России во время революции 1917 года

Аукционный дом Sotheby's выставил на торги российские царские драгоценности, которые контрабандой вывезли из страны во время октябрьской революции 1917 года. В коллекции есть украшение с редким цветным бриллиантом.

Об этом сообщает CNN.

Речь идет о коллекции княгини Марии Павловны — тети последнего российского императора Николая II. Представители Sotheby's сказали, что у нее была «фантастическая» коллекция драгоценностей. Звездой торгов называют оранжево-розовый бриллиант в кольце. Камень весом 25,62 карата оценивают в $3,9—5,9 миллиона.