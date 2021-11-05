Легендарний гурт ABBA вперше після 40-річної перерви випустив альбом. Він буде останнім

Шведський гурт ABBA випустив свій перший альбом після 40-річної перерви. Загалом для артистів це девʼятий альбом.
Про це йдеться на сайті колективу.
Новий альбом з 10 композицій називається Voyage. Дві пісні з нього — “I Still Have Faith In You” і “Donʼt Shut Me Down” — артисти випустили ще 2 вересня.
Учасники запевняють, що після випуску нового альбому жодних інших пісень не буде, адже гурт припинить існування.
Послухати композиції можна на стримінгових сервісах, таких як Spotify, YouTube Music, Apple Music, Amazon Music, Deezer та iTunes Store.
Тепер артисти готуються до концерту, який пройде у травні 2022 року та стане «революційним», оскільки всесвітньовідомі хіти та нові пісні на концерті виконуватимуть цифрові аватари артистів.
Разом із цифровими версіями учасників на сцені наживо гратимуть музиканти.
- Гурт, що складається з Бьорна Ульвеуса, Бенні Андерссона, Агнети Фельтског і Анні-Фрід Лінгстад, здобув міжнародну популярність у 1974 році після перемоги на «Євробаченні» з піснею “Waterloo” — у 2020 році глядачі визнали її найкращою в історії пісенного конкурсу.
- Останній студійний альбом ABBA під назвою The Visitors вийшов у 1981 році. У 2018 році група у своєму Instagram повідомила про воззʼєднання.