Легендарная группа ABBA впервые после 40-летнего перерыва выпустила альбом. Он будет последним

Шведская группа ABBA выпустила свой первый альбом после 40-летнего перерыва. В общем для артистов это девятый альбом.
Об этом говорится на сайте коллектива.
Новый альбом из 10 композиций называется Voyage. Две песни из него — “I Still Have Faith In You” и “Donʼt Shut Me Down” — артисты выпустили еще 2 сентября.
Участники уверяют, что после выпуска нового альбома никаких других песен не будет — группа прекратит существование.
Послушать композиции можно на стриминговых сервисах, таких как Spotify, YouTube Music, Apple Music, Amazon Music, Deezer и iTunes Store.
Теперь артисты готовятся к концерту, который пройдет в мае 2022 года и будет «революционным», поскольку всемирно известные хиты и новые песни на концерте исполнят цифровые аватары артистов.
Вместе с цифровыми версиями участников на сцене вживую будут играть музыканты.
- Группа, состоящая из Берна Ульвеуса, Бенни Андерссона, Агнеты Фельтског и Анни-Фрид Лингстад, приобрела международную популярность в 1974 году после победы на «Евровидении» с песней “Waterloo” — в 2020 году зрители признали ее лучшей в истории песеннего конкурса.
- Последний студийный альбом ABBA под названием The Visitors вышел в 1981 году. В 2018 году группа в своем Instagram сообщила о воссоединении.